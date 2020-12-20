Журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук задержаны в Гродно
В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова»).
Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском».
На этот час правозащитникам известно о задержании более 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список
Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).