Журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук задержаны в Гродно

В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова»).

Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском».

На этот час правозащитникам известно о задержании более 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список задержанных публикует spring96.org.

Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).