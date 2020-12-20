Телеканал ТНТ в новом году не будет показывать реалити-шоу «Дом-2»

/ Мир
Просмотров: 182

Телеканал ТНТ объявил о прекращении показа проекта «Дом-2». Реалити-шоу ежедневно выходило в эфир в течение 16 лет.

27 декабря станет заключительным съемочным днем, а финальный двухчасовой выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.

Как отметил генеральный директор проекта Александр Расторгуев, «Дом-2» не закрывается. На какой канал переедет реалити-шоу, пока не сообщается.

Одной из причин отказа ТНТ от «Дома-2» называют падение рейтингов шоу и снижение рекламных доходов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ТНТ Дом-2 Персона: Александр Расторгуев

Другие материалы на эту тему:

Бывший участник «Дома-2» открывает караоке-клуб в Сморгони

Бывший участник «Дома-2» открывает караоке-клуб в Сморгони

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар предстанет перед судом за кражу

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар предстанет перед судом за кражу

Участница шоу «Дом-2» найдена убитой на шоссе

Участница шоу «Дом-2» найдена убитой на шоссе