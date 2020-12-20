Белорусы вновь выходят на воскресные марши во дворах и районах

В Минске и других населенных пунктах в воскресенье, 20 декабря, люди выходят на традиционные акции сторонников перемен.

Пятое воскресенье подряд акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

Очередная воскресная акция сторонников перемен на этот раз называется «Марш народного трибунала». Это уже 19-й марш после президентских выборов 9 августа.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших утром в разных частях столицы локальных маршей и других акций: в Сухарево, Каменной Горке, военном городке Уручье, жилом комплексе «Минск Мир», на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова, Беды.

Акция прошла в Заславле под Минском.

Рано утром в столице также состоялась провластная акция, видеролики с которой размещены в телеграм-каналах. Большая колонна тракторов МТЗ под государственными красно-зелеными флагами выехала с территории предприятия и проехала по улицам города в направлении витебской трассы в сопровождении автомобилей ГАИ.

Из динамиков звучали песни, которые обычно транслируются во время провластных акций, в том числе «Любимую не отдают».

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали сторонники Александра Лукашенко. Сейчас спецтехника силовиков рассредоточена в районах города, сообщает БелаПАН.