В Тракторозаводском поселке на месте снесенных двуэтажек построят новый квартал

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В декабре в столичном Тракторозаводском поселке в границах улиц Клумова — Стахановской — Чеботарёва — Щербакова начнется строительство нового квартала.

Еще в 2017 году здесь снесли более десяти двуэтажных домов послевоенной постройки. Теперь на этом месте возведут три семиэтажных дома — два четырехподъездных и один одноподъездный.

Новые дома будут выстроены в форме буквы П, что позволит создать закрытую внутридворовую территорию. Уровень первого этажа зданий отдадут под открытый паркинг — по одному машиноместу на каждую квартиру. По плану паркинги будут оборудованы зарядными станциями для электромобилей.

Отопление и горячее водоснабжение в новых домах также будет электрическое. Новую подстанцию еще предстоит построить.

Всего в новом квартале сможет поселиться 251 семья. Завершение всего проекта ожидается к концу 2022 года, сообщает агентство «Минск-Новости».
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Тэги: Тракторозаводской поселок жилищное строительство Город: Минск

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