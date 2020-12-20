В Тракторозаводском поселке на месте снесенных двуэтажек построят новый квартал

В декабре в столичном Тракторозаводском поселке в границах улиц Клумова — Стахановской — Чеботарёва — Щербакова начнется строительство нового квартала.

Еще в 2017 году здесь снесли более десяти двуэтажных домов послевоенной постройки. Теперь на этом месте возведут три семиэтажных дома — два четырехподъездных и один одноподъездный.

Новые дома будут выстроены в форме буквы П, что позволит создать закрытую внутридворовую территорию. Уровень первого этажа зданий отдадут под открытый паркинг — по одному машиноместу на каждую квартиру. По плану паркинги будут оборудованы зарядными станциями для электромобилей.

Отопление и горячее водоснабжение в новых домах также будет электрическое. Новую подстанцию еще предстоит построить.