Магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио

В Токио 19 декабря состоялась торжественная церемония открытия продовольственного магазина, в котором представлен широкий ассортимент молочных изделий, включая сыры и йогурты, а также шоколад и мёд из Беларуси.

Как сообщает посольство Беларуси в Японии, магазин Nature Kiosk расположен в токийском районе Хигаси-Ои и принадлежит японской компании DairyBev Co., которая поддерживает деятельность белорусско-японского бизнес-клуба.

Участие в церемонии открытия магазина приняли посол Руслан Есин и депутат Мацусита Симпэй — представитель межпарламентской группы дружбы «Япония — Беларусь», которая оказывает содействие развитию двустороннего экономического взаимодействия.