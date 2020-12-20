Пьяный велосипедист спровоцировал смертельное ДТП в Светлогорском районе

32-летняя женщина погибла в ДТП, случившемся вечером 19 декабря недалеко от деревни Просвет Светлогорского района.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, водитель грузового «Урала» начал останавливаться перед лежащим на проезжей части велосипедистом.

В этот момент в грузовик врезался ехавший следом легковой «Мерседес». В результате столкновения 32-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. 47-летний водитель «Мерседеса» и еще двое пассажиров доставлены в больницу.

Велосипедист не пострадал. Он был пьян, на него составлен административный протокол по факту нахождения на проезжей части.

Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.