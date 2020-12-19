Президенту Чили выписали большой штраф за нарушение масочного режима

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Президенту Чили выписали штраф за нарушение масочного режима. Ранее в сети появилось фото, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски.

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около 3,5 тыс. долларов) за нарушение масочного режима в общественном месте, сообщило Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter.

Отмечается, что глава государства сам заявил о нарушении.

В Чили власти выдавали летальные случаи коронавируса за выздоровления. Местные власти использовали формулировку «пациенты больше не заразны», имея в виду и смерти, и выздоровления.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Чили коронавирус в Беларуси Персона: Себастьян Пиньера Город: Сантьяго

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