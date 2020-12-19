«Слуцк» обыграл «Крумкачы» и сохранил прописку в высшей лиге

«Слуцк» сохранил прописку в высшей лиге чемпионата Беларуси. В ответном переходном матче этот клуб повторно обыграл ФК «Крумкачы» — 2:1.

Источник: pressball.by

Встреча состоялась без зрителей в минском Футбольном манеже. На 5-й минуте у «Слуцка» забил Бала, на 34-й — Сирима. «Вороны» отквитали лишь один мяч: в добавленное время отличился Яцкевич.

Общий счет по итогам двух игр — 4:1 в пользу «Слуцка».

Высшую лигу покинули «Белшина» и «Смолевичи». Первые два места в первой лиге заняли речицкий «Спутник» и «Гомель».