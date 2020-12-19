За сутки в Беларуси зарегистрировали 1931 случай COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 случай COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 171 579, умерло 1316 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 149 353 человека. Всего в стране проведено 3 748 073 теста на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1701 случай), 4 (1774) и 5 декабря (1896), а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1878, 1796 и 1649 случаев за сутки соответственно. 9 декабря количество новых случаев за сутки вновь начало расти (1851), и 10 (1939), 11 (1967) и 12 декабря (1975) снова были обновлены рекорды заболеваемости.