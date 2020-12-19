Белорусские правозащитные организации признали врача Артема Сорокина политзаключенным

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенным Артема Сорокина, врача больницы скорой медицинской помощи, которого задержали по статье о разглашении врачебной тайны. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.

Артем Сорокин. Фото с личной страницы в Facebook

Сорокин и журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич были задержаны и помещены под стражу 19 ноября в связи с публикацией медицинских документов, касающихся умершего от травм Романа Бондаренко. Позже им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса о разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.

Как отмечают правозащитники, информация, содержащаяся в этих документах, опровергает утверждения официальных лиц о том, что Бондаренко был пьян в момент избиения, после которого он был доставлен в отделение милиции.

Правозащитники обращают внимание, что близкие родственники Романа Бондаренко не считают себя потерпевшими из-за их опубликования и подтверждают их подлинность.

«Таким образом, разглашение сведений медицинского характера было направлено на защиту репутации умершего Романа Бондаренко и опровержение недостоверной информации о действиях представителей органов власти, которые могли повлечь смерть человека», — отмечается в заявлении правозащитного сообщества.

«Согласно международным стандартам в области прав человека, информаторы (разоблачители) и журналисты, сообщающие публично конфиденциальные сведения, раскрытие которых может привести к эффективному выявлению и расследованию преступлений, действуют в интересах общества и должны быть защищены от ответственности», — указывают правозащитники.

24 ноября международная правозащитная организация Amnesty International признала журналистку Борисевич и врача Сорокина узниками совести, поскольку они подвергаются уголовному преследованию и содержатся в заключении просто за осуществление своего права на свободу выражения мнения.

«Мы, представители белорусских правозащитных организаций, разделяя мнение наших международных коллег, также считаем, что в уголовном преследовании Артема Сорокина имеется явный политический мотив со стороны властей, соответственно уголовное преследование является политически мотивированным, а сам Сорокин — политическим заключенным», — говорится в заявлении.

Документ подписали правозащитный центр «Весна»; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»; Белорусский документационный центр; «Инициатива FORB»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Белорусский ПЕН-центр; ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Ранее журналистка Катерина Борисевич также была признана политзаключенной. В целом по состоянию на 19 декабря в Беларуси правозащитники признали политзаключенными 157 человек.