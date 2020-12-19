Министры иностранных дел северных стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку белорусского гражданского общества

О необходимости продолжать поддержку белорусского гражданского общества заявили министры иностранных дел северных стран на прошедшей 18 декабря неформальной встрече NB8, сообщила пресс-служба МИД Латвии.

Йеппе Кофорд. Фото: Ritzau Scanpix

В ходе обсуждения ситуации в Беларуси глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил: «Ни в коем случае нельзя говорить о "новой существующей реальности". Пока режим применяет насилие против мирных протестующих, мы должны продолжать расширение санкций, поддерживать белорусскую оппозицию и гражданское общество, инициировать международное расследование преступлений режима Лукашенко» (цитата из пресс-релиза литовского МИД).

Встреча в формате NB8 состоялась на следующий день после вступления в силу третьего пакета санкций Евросоюза против белорусских властей. Министр иностранных дел участвующей в NB8 Дании Йеппе Кофод написал на своей странице в «Твиттере», что его страна при необходимости поддержит новые санкции.

В неформальное объединение NB8 помимо Дании, Латвии и Литвы входят Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.