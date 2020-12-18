Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—ноябре 2020 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.

За этот период цены в стране увеличились на 6,06%. В первой четверке Узбекистан (9,5%), Таджикистан (8,8%), Кыргызстан (7,2%) и Казахстан (6,5%).

Далее: Украина (4,1%), Россия (4,05%), Грузия (3,4%), Азербайджан (1,8%), Армения, Литва (по 0,3%) и Молдова (0,07%).

В Латвии цены снизились на 0,5%, в Эстонии — на 0,8%. Туркменистан данные традиционно не публикует. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция за 11 месяцев составила 1,08%.

В ноябре потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,66% — это девятое место после Кыргызстана, Таджикистана (по 1,8%), Узбекистана (1,5%), Армении, Украины (по 1,3%), Грузии, Казахстана (по 0,9%) и России (0,71%). В Азербайджане они выросли на 0,5%, в Молдове — на 0,16%, Эстонии — на 0,1%. В Литве цены снизились на 0,1%, в Латвии — на 0,3%.

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе—феврале — первой (1,87%), январе—марте — второй (2,74%), январе—апреле — четвертой (3,34%), январе—мае — пятой (3,18%), январе—июне, январе—июле, январе—августе, январе—сентябре и январе—октябре — четвертой (3,38%, 3,58%, 3,76%, 4,74% и 5,36%), январе—ноябре 2019 года — седьмой (4,17%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Нацбанк рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 6%. Премьер-министр Роман Головченко 2 ноября заявил, что в сложившихся экономических условиях неплохим результатом будет любая однозначная цифра (до 10%).