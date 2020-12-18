Тихановская совершит рабочий визит в Испанию

Светлана Тихановская посетит Мадрид 21-23 декабря, сообщила ее пресс-служба.

Экс-кандидат в президенты «проведет онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчесом, встретится с министром иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя». Состоятся встречи в испанском парламенте и с белорусской диаспорой.

Ранее, 13-16 декабря, Тихановская провела встречи на высоком уровне в Берлине и Брюсселе. В столице Германии прошли переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, в столице Бельгии она стала участницей церемонии вручения белорусской оппозиции премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую основал Европейский парламент.