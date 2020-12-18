Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

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МИД Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве персоной нон-грата.

Главный прокурор страны Иван Гешев собрал доказательства того, что один из российских дипломатов с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения, передает Novinite.bg.

Как заявил Гешев, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему передавали финансовое вознаграждение.

Поскольку дипломаты обладают иммунитетом, то его вышлют из страны.
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Тэги: Болгария-Россия МИД России шпионаж высылка Город: София

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