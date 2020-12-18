Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над протестующими

/ Общество
Просмотров: 394

Число подписантов открытого обращения за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий.

В инициативе ByPol уточнили, что в списке есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси: половина подписантов — сотрудники МВД, четверть — Вооруженные силы, десятая часть — СК.

«Источники изнутри системы рассказывают, что шороху письмо навело. От себя добавим — будет наводить и дальше. Если вы готовы поставить подпись под этим письмом, пожалуйста, напишите в телеграмм-канал @honar_blr и укажите ваше имя, фамилию, звание или должность в структуре. Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000», — указано в сообщении ByPol.

Американское издание Foreign Policy раскрыло масштабы оттока кадров из МВД. На 1 ноября приводились цифры, что некомплект ГУВД Мингорисполкома — 18%, а Центрального РУВД — 29%. По состоянию на 1 декабря цифры изменились: некомплект штата ГУВД — 28% (+10% за месяц), Центрального РУВД — 38% (+9 процентов).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ByPol милицейское насилие МВД

Другие материалы на эту тему:

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

In absentia. Белорусских силовиков будут судить по всей Европе

In absentia. Белорусских силовиков будут судить по всей Европе

«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет

«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги