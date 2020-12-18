Минский суд приговорил гражданина США к трем месяцам ареста за дебош в отеле

Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении 45-летнего жителя штата Калифорния по уголовному делу о хулиганстве.

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, пьяный мужчина повредил посуду в одном из столичных отелей 12 сентября. Эти действия сопровождались грубой нецензурной бранью и громкими криками. Поводом для хулиганства стал словесный конфликт с обслуживающим персоналом.

В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей, поэтому наказание в виде ареста считается исполненным.