Латушко объявил о причастности 40 тысяч белорусов к фальсификации выборов

Более 40 тысяч членов избирательных комиссий приняли участие в фальсификации президентских выборов. Экс-дипломат и министр культуры Павел Латушко пообещал опубликовать 20 декабря первый список открытых материалов проверки, которые сейчас обрабатываются юристами для последующей передачи в суд.

«Мы имеем дело с массовой фальсификацией, доказательства тому находятся в открытом доступе на платформах «Зубр» и «Голос» . Кто-то пошел на преступление осознанно, кто-то по идеологическим мотивам, кто-то под давлением и страхом. Однако, вне зависимости от мотива, это все равно — преступление», — считает Павел Латушко.

Сейчас доказательства переносятся на платформу ЕКРП и постепенно обрабатываются юристами для создания материалов проверки, необходимых для подачи дел в суд.

«Нет сомнений, что все виновные понесут наказание в зависимости от степени тяжести и личной роли в преступлении, но также и с учетом смягчающих обстоятельств за сотрудничество с правосудием, согласно статье 63 УК РБ. За нарушение избирательного законодательства предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. От штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Возможно, вам об этом "забыли" сообщить, когда призывали вбрасывать бюллетени, подделывать подписи членов комиссии, фальсифицировать протоколы или вообще их не вывешивать. Возможно, вам гарантировали неприкосновенность и покровительство. Но гражданина Лукашенко никогда не занимали вопросы безопасности и благополучия кого бы то ни было кроме своего. В отлетающем самолете не хватит места силовикам и фальсификаторам. И уж точно никто не может защитить вас от глаз сотен тысяч белорусов, которые знают о вашем преступлении, о вашей причастности к кровавому террору и геноциду, к массовым пыткам, арестами и… к сожалению, убийствам», — продолжил политик.