Образовательная платформа Schools.by переехала в «облако»

МТС Cloud перевел в «облако» единую образовательную платформу Schools.by, которой пользуются около 4000 школ по всей Беларуси.

Платформа Schools.by позволяет школам бесплатно размещать свои сайты, в которые интегрированы электронные дневники и журналы. Тем самым родители могут получать информацию о школьной жизни ребенка в режиме онлайн, в том числе отметки, расписания уроков, домашние задания и многое другое.

Благодаря готовым облачным решениям разработчикам Schools.by удалось избежать значительных затрат на покупку дополнительного оборудования и расширить функционал внутренней IT-системы платформы, обезопасив данные.

На облачные технологии перешла вся образовательная инфраструктура Schools.by: сайты почти 4000 школ и приложение, через которое родители видят информацию об учебном процессе — оценки детей, домашние задания и др. Там же размещены школьный тренажер ЯКласс и образовательные книги.

«Мы закрыли большинство вопросов с безопасностью платформы. Также была повышена отказоустойчивость сервиса, что позволяет стабильно обслуживать всех пользователей платформы. Переезд в “облако” также освободил от необходимости последующей замены и покупки нового оборудования, что обычно требует серьезных капитальных затрат. То есть в выигрыше оказались все: владельцы платформы, школы, ученики и их родители», — рассказал начальник отдела продаж управления инновационных решений компании МТС Евгений Чеботорович.

МТС Cloud предоставил виртуальную инфраструктуру на платформе VMware. Для всех перенесенных систем Schools.by провайдер осуществляет резервное копирование Veeam. Проект был реализован в короткие сроки.

«Скорость реализации проекта произвела на нас приятное впечатление. Всего за полмесяца удалось не только перенести всю образовательную инфраструктуру, но и повысить ее безопасность. При этом специалисты МТС взяли на себя практически все серьезные задачи, что ускорило и упростило процесс», — отметил директор единой образовательной платформы Schools.by Сергей Сукало.