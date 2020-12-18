Допрос владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса в СК длился без малого четыре часа

Допрос создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса в Следственном комитете 18 декабря длился без малого четыре часа.

Как сообщил Белоус БелаПАН, он пришел в СК с адвокатом. Допрашивали его в качестве свидетеля по уголовному делу, которое не связано с его бизнесом. Белоус дал подписку о неразглашении, поэтому не смог рассказать детали и даже назвать статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело. «У меня не было выбора, подписывать ее или нет, — отметил Белоус. — В рамках своих компетенций ответил на вопросы, которые ко мне были. Надеюсь, этого хватит. Претензий ко мне никаких не было».

Минувшим лето Белоусу пришлось закрыть свой магазин на проспекте Машерова в Минске из-за непрекращающихся проверок. Проблемы начались после того, как 12 июня сотрудники ГАИ задержали автомобиль, на котором курьер вез с места производства в магазин 419 маек с надписью «ПСІХО3%» (обыгрываются слово «психоз», которым Александр Лукашенко назвал мировую реакцию на коронавирус, и 3% голосов, которые он получил в ходе интернет-опросов после старта президентской избирательной кампании). Товар изъяли, после чего начались бесконечные проверки магазина. Сейчас Symbal.by работает в онлайн-формате.

Белоус — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в августе этого года.

16 декабря на допрос в Следственный комитет вызывали главу Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца, который также является членом основного состава КС. Бастунец, как и Белоус, дал подписку о неразглашении и не стал рассказывать подробности допроса. По информации БАЖ, его допрашивали в качестве свидетеля в рамках дела по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Уголовное дело по этой статье было возбуждено Генпрокуратурой по факту создания и деятельности КС 20 августа, сразу после первого заседания совета, и принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.