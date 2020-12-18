COVID-19 в Беларуси: за сутки выявлено 1917 новых случаев заболеваний

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1917 случаев COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Фото Depositphotos.com

За сутки количество заболевших увеличилось — 17 декабря было зарегистрировано 1834 случая коронавируса, умерло восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 169 648, умерло 1308 пациентов с коронавирусом.

Выздоровело 147 316 человек. За сутки выписано из учреждений здравоохранения 1919 пациентов.

За сутки выполнено 30 059 тестов. Всего в стране проведено 3 718 238 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1701 случай), 4 (1774) и 5 декабря (1896), а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1878, 1796 и 1649 случаев за сутки соответственно. 9 декабря количество новых случаев за сутки вновь начало расти (1851), и 10 (1939), 11 (1967) и 12 декабря (1975) снова были обновлены рекорды заболеваемости.