В Беларуси могут ввести спецсбор за выезд за границу на автомобиле

В Беларуси областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за выезд из страны на автомобиле. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, размещенным на сайте Министерства финансов.

Согласно проекту документа, такой сбор может быть введен «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 ».

Решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн и в нем имеется не более 8 мест для сидения помимо водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов в пределах трех базовых величин, что на данный момент составляет 81 рубль. Принимать решение о введении сбора местные власти смогут в течение двух лет — с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Плательщиками сбора признаются водители принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, транспортных средств, пересекающих государственную границу Беларуси в пунктах пропуска. Таким образом, это уплата сбора может коснуться при выезде через границы Беларуси со странами Евросоюза и Украины, но не затронет границу с Россией.

Предполагается, что уплата сбора будет осуществляться в белорусских рублях до пересечения или при пересечении госграницы Беларуси в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующего на дату уплаты сбора.