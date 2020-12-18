ЕАБР гарантирует: БелАЗ поставит самосвалы в Индию

Евразийский банк развития (ЕАБР) выпустил гарантии, обеспечивающие обязательства ОАО «БЕЛАЗ» в рамках контракта на поставку партии карьерных самосвалов компании Coal India Limited — крупнейшей угледобывающей корпорации и предприятию государственного сектора Индии.

В ходе тендерных процедур белорусской компании удалось предложить наиболее выгодные условия поставки техники и опередить основных конкурентов — Caterpillar, Hitachi и Komatsu, сообщает пресс-служба ЕАБР.

«БелАЗ является одним из ключевых клиентов Евразийского банка развития в сфере промышленности и вносит ощутимый вклад в развитие кооперации государств — участников банка. Мы удовлетворены совместной работой и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», — подчеркнул управляющий директор — руководитель дирекции по промышленности ЕАБР Сергей Игнатов.

В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Александр Бурко поблагодарил ЕАБР за финансовую поддержку и отметил, что выполнение этого контракта позволит БелАЗу существенно нарастить объемы текущего производства и будет способствовать укреплению позиций компании на экспортных рынках.

В конце августа Министерство промышленности Беларуси сообщило, что БелАЗ выиграл еще один тендер по поставкам в Индию и собирается поставить в эту страну 96 самосвалов грузоподъемностью 220 тонн. Сумма контракта превышает 300 млн долларов.

В прошлом году БелАЗ уже заключил контракт на поставку 77 машин грузоподъемностью 136 тонн для угольной промышленности Индии.