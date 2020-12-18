«Пока народ един — он непобедим». Проект Drezden Сергея Михалка выпустил клип на композицию Barrikado

Сергей Михалок и группа Drezden представили клип на композицию Barrikado. Режиссером видео выступила популярный фотограф из Минска Каролина Полякова.

Рефреном в песне звучит лозунг El pueblo unido jamás será vencido («Когда народ един — он непобедим!») из песни Venceremos чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги. После военного переворота в Чили в 1973 году эта песня стала символом левого движения во всем мире.

«Культурные баррикады сильнее оружия, и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина Barrikado лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?» — комментирует Каролина Полякова.