Сорвался с пятого этажа: в Новогрудке на стройке погиб рабочий

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Очередная трагедия на производстве произошла в Беларуси, сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, днём 17 декабря 29-летний мужчина выполнял работы по обустройству кровли на одном из строительных объектов в Новогрудке. В это время с поддона на него съехали листы металлопрофиля, под воздействием которых он упал вниз с высоты пятиэтажного дома. Местный житель с множественными переломами доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — сообщили в СК.

Также следствие утверждает, что коллеги погибшего говорят, что «он не был пристегнут страховочным поясом».
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Тэги: гибель на производстве Город: Новогрудок

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