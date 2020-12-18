«Зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным». BYPOL опубликовал доказательства издевательств в стенах милиции

Инициатива BYPOL опубликовала новые видеоматериалы, которые свидетельствуют о «бесчеловечном преступном отношении к задержанным лицам».

В этой связи инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого замглавы Следственного комитета Олегу Шандаровичу, который по служебным обязанностям курирует вопросы предварительного следствия.

BYPOL требует «незамедлительно возбудить уголовное дело, а также обеспечить его всестороннее, полное и объективное расследование».

«Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры Республики Беларусь», — отметили в инициативе.