«Зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным». BYPOL опубликовал доказательства издевательств в стенах милиции
Инициатива
В этой связи инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого замглавы Следственного комитета Олегу Шандаровичу, который по служебным обязанностям курирует вопросы предварительного следствия.
BYPOL требует «незамедлительно возбудить уголовное дело, а также обеспечить его всестороннее, полное и объективное расследование».
«Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры Республики Беларусь», — отметили в инициативе.