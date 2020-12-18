«Зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным». BYPOL опубликовал доказательства издевательств в стенах милиции

/ Общество
Просмотров: 1677

Инициатива BYPOL опубликовала новые видеоматериалы, которые свидетельствуют о «бесчеловечном преступном отношении к задержанным лицам».

В этой связи инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого замглавы Следственного комитета Олегу Шандаровичу, который по служебным обязанностям курирует вопросы предварительного следствия.

 

 

BYPOL требует «незамедлительно возбудить уголовное дело, а также обеспечить его всестороннее, полное и объективное расследование».

«Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры Республики Беларусь», — отметили в инициативе.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пытки репрессии акции протеста ByPol

Другие материалы на эту тему:

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»