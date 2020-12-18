Минздрав прокомментировал смерть 13-летнего минчанина после перенесенного COVID-19
Министерство здравоохранения прокомментировало смерть подростка, перенесшего коронавирусную инфекцию COVID-19.
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13-летний Митя Конев умер ранним утром 16 декабря в реанимации Минской детской инфекционной больницы. О смерти мальчика сообщила его мать Ольга Конева на своей странице в «Фейсбуке».
Накануне мальчика доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам матери, он находился в критическом состоянии. В ноябре семья подростка переболела коронавирусной инфекцией, мальчик перенес ее бессимптомно. Однако в декабре состояние Мити резко ухудшилось, несколько дней держалась высокая температура. 15 декабря мальчику стало тяжело дышать, его госпитализировали.
В комментарии Минздрава говорится, что в ходе непродолжительного оказания медицинской помощи в больнице проводилась дифференциальная диагностика.
«Прежде всего, рассматривался диагноз «Мультисистемный воспалительный синдром». Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией», — пояснила пресс-служба министерства.
По факту смерти ребенка работает специальная комиссия. «Оцениваются все этапы оказания медпомощи ребенку. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия», — говорится в сообщении. Минздрав выражает искренние соболезнования семье подростка.