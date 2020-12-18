Полторы тысячи фур застряло на границе   

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Утром на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдается большое скопление фур.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении ждут своей очереди на выезд более 770 большегрузов:

  • «Каменный Лог» — более 330;
  • «Котловка» — более 250;        
  • «Бенякони» — более 150;
  • «Привалка» — более 40.          

Более 420 фур стоит в «колейке» на границе с Латвией:

  • «Урбаны» — более 220;
  • «Григоровщина» — более 200.

В трех пунктах пропуска на польском направлении стоит более 290 грузовиков:

  • «Брузги» — более 140;
  • «Берестовица» — более 80;    
  • «Козловичи» — более 70.
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Тэги: очереди фур на границе