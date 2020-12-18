Полторы тысячи фур застряло на границе
Утром на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдается большое скопление фур.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении ждут своей очереди на выезд более 770 большегрузов:
- «Каменный Лог» — более 330;
- «Котловка» — более 250;
- «Бенякони» — более 150;
- «Привалка» — более 40.
Более 420 фур стоит в «колейке» на границе с Латвией:
- «Урбаны» — более 220;
- «Григоровщина» — более 200.
В трех пунктах пропуска на польском направлении стоит более 290 грузовиков:
- «Брузги» — более 140;
- «Берестовица» — более 80;
- «Козловичи» — более 70.