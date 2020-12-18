«Белорусы готовы нести экономические потери ради свободы»

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Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода подтверждает, что белорусская тема не сходит с информационной повестки в Чехии.

По его словам, вначале общественное движение, развернувшееся в Беларуси, было сюрпризом, пишет «ГА». Предполагалось, что так называемые выборы, пройдут по обычному сценарию. Мало внимания уделялось, например, популярности YouTube-канала Сергея Тихановского и появлению новых кандидатов.

Однако после начала протестов, на Беларусь обратили внимание примерно так же, как обратили внимание в свое время на украинский Майдан. Сейчас Чехия вновь стала одним из центров эмиграции, как и сто лет назад, когда таковой была Чехословакия, куда поехали эмигранты из бывшей Российской империи.

Касаясь третьего пакета санкций против режима Лукашенко, Марек Прихода тоже отметил, что, как и в Латвии, в Чехии имела место дискуссия о том, не ударят ли санкции по простым гражданам: «Но сами белорусы нам всем показали, что они готовы нести экономические потери ради свободы. И это был весомый аргумент в пользу введения санкций».

Однако, по мнению чешского политолога, ожидать, что санкции могут мгновенно сломать режим, не стоит. Особенно, если он опирается на силовые структуры. Но, во-первых, это является поддержкой для белорусской оппозиции и протестующих, а во-вторых, это важный политический жест со стороны ЕС.

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС санкции Беларусь-Чехия Персона: Марек Прихода

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