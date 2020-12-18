Политолог: аргумент, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам, несостоятелен — дубинки бьют по ним гораздо сильнее

/ Беларусь-ЕС
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Европейский союз по отношению к режиму Александра Лукашенко должен действовать быстрее и решительнее. Такое мнение высказал профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс.

Он убежден, что «аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен. Потому что полицейские дубинки бьют по ним гораздо сильнее».

Профессор, как пишет «ГА»,  также упомянул, что некоторые санкционные меры для Латвии более актуальны, чем для других стран ЕС. В частности, изначально предполагалось, что очередной чемпионат мира по хоккею будет проходить и в Латвии, и в Беларуси.

«Но наше правительство, я думаю, совершенно обоснованно заявило о том, что совместного проведения быть не должно. Также будем учитывать, что под латвийские санкции попал председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Это произошло после убийства в одном из дворов Минска Романа Бондаренко», — отметил политолог.

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-Латвия санкции против Беларуси Персона: Юрис Розенвалдс

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