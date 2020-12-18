ФИФА назвала лауреатов футбольного года

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Международная федерация футбола накануне вечером назвала лучших из лучших футбольного 2020 года.

Призов удостоены лауреаты в следующих номинациях:  

лучший футболист года — Роберт Левандовски («Бавария»);

лучшая футболистка года — Люси Бронз («Манчестер Сити»);

лучший тренер года в мужском футболе — Юрген Клопп («Ливерпуль»);

лучший тренер года в женском футболе — Сарина Вигман (сборная Нидерландов);

лучший голкипер — Мануэль Нойер («Бавария»);

лучший вратарь в женском футболе — Сара Буадди («Лион»);

лучший гол 2020 года — Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

 

 

символическая сборная года: Алиссон («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Алфонсо Девис («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).

символическая сборная года в женском футболе: Кристиана Эндлер (ПСЖ), Люси Бронз («Манчестер Сити»), Венди Ренар («Лион»), Милли Брайт («Челси»), Дельфина Каскарино («Лион»), Барбара Бонанси («Ювентус»), Вероника Бокете («Милан»), Меган Рапино («Рейн»), Пернилле Хардер («Челси»), Вивиан Мидема («Арсенал»), Тобин Хит («Манчестер Юнайтед»). 

 

Иллюстрации из микроблога ФИФА
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Тэги: ФИФА Персона: Роберт Левандовски Люси Бронз Юрген Клопп Сарина Вигман Мануэль Нойер Сара Буадди Сон Хын Мин Алиссон Трент Александер-Арнольд Вирджил ван Дейк Серхио Рамос Алфонсо Девис Йозуа Киммих Тьяго Алькантара Кевин де Брейне Лионель Месси Криштиану Роналду Кристиана Эндлер Венди Ренар Милли Брайт Дельфина Каскарино Барбара Бонанси Вероника Бокете Меган Рапино Пернилле Хардер Вивиан Мидема Тобин Хит

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