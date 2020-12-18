Беларусь ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 декабря на погоде в Беларуси скажется влияние фронтального раздела.

Как сообщается, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах: