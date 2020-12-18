Беларусь ожидает фронтальный раздел
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 декабря на погоде в Беларуси скажется влияние фронтального раздела.
Как сообщается, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
- Брест +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков более 90%);
- Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 30-40%);
- Гродно +2..+4°C (вероятность осадков более 90%);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%).