Беларусь ожидает фронтальный раздел

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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 декабря на погоде в Беларуси скажется влияние фронтального раздела.

Как сообщается, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:

  • Брест +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Гродно +2..+4°C (вероятность осадков более 90%);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%).
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Тэги: погода

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