«ЧМ по хоккею — это праздник, но как праздновать, когда белорусы кричат от боли?» Елена Левченко написала письмо главе ИИФХ Рене Фазелю
Баскетболистка Елена Левченко написала открытое письмо президенту Международной федерации хоккея на льду (ИИФХ) Рене Фазелю с просьбой перенести из Минска предстоящий чемпионат мира по хоккею.
Спортсменка зачитала письмо 17 декабря во время онлайн-пресс-конференции и намерена отправить его Фазелю в ближайшие дни.
«Я знаю, что проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021 года под большим вопросом из-за политической ситуации в Беларуси. Но я хотела бы сказать, что от вашего решения будет зависеть вовсе не то, состоятся ли запланированные матчи в Минске. Исходя из этого решения станет ясно, поддерживает ли хоккейный мир в вашем лице насилие и геноцид, творящиеся в Беларуси», — отмечается в письме.
По словам Левченко, чемпионат мира по хоккею — это праздник. «Но как можно праздновать, когда беларусы кричат от боли? Ни один человек в 2020 году не имеет права убивать и калечить другого просто потому, что он сильнее и в его руках оружие. А если вы знаете об этих чудовищных убийствах и пытках (30.000 беларусов за последние четыре месяца прошли через тюрьмы), если вы знаете и ничего не делаете, значит, вы поощряете это, вы просто стоите на другой стороне дороги и наблюдаете», — заявила она.
Левченко отметила, что «не совершала преступлений, но была арестована, осуждена дважды и отсидела 15 суток в изоляторе без горячей воды, без отопления, медикаментов и постельного белья в камере, где отключили слив канализации».
В письме она выразила также надежду, что в рамках запланированной ранее встречи с Александром Лукашенко Фазель — гражданин Швейцарии — выступит в защиту уроженки Беларуси со швейцарским паспортом Натальи Херше, которую 7 декабря суд Советского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции.
«Я верю, что встретиться с Александром Лукашенко вы хотите только для того, чтобы она вышла на свободу как можно скорее. Я верю, что встретиться с ним вы намерены затем лишь, чтобы лично сказать, что вы против насилия, что пыткам в 21-м веке в центре Европы нет места, что мировой хоккей никогда не поддержит диктатуру, потому что права человека — это самая главная ценность. И что Дмитрий Басков, замешанный в смерти Романа Бондаренко, не может занимать пост председателя Федерации хоккея Беларуси и оставаться на свободе. Надеюсь, именно это и есть истинная цель вашего визита», — сказала баскетболистка.
Она выразила также надежду, что самому главе ИИФХ «никогда не придется узнать и прочувствовать что-то подобное и испытать тот ужас, в котором уже четыре месяца живут белорусы».
Елена Левченко входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране.
25 сентября инициатива опубликовала видеообращение. Известные спортсмены, в том числе Левченко, говорили о том, что «государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека — людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают». Они призвали своих «коллег-спортсменов, болельщиков и всех людей на планете» стать на их сторону «в этой войне между добром и злом». Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.
В конце сентября Левченко была арестована на 15 суток и оштрафована за участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях.
Читайте также: