«Репутация и имидж, а также человеческие жизни стоят дороже денег, которые можно заработать на ЧМ-2021 в Минске»

С учетом общественно-политической ситуации в Беларуси проводить здесь чемпионат мира по хоккею неэтично. Такое мнение высказал на онлайн-пресс-конференции 17 декабря глава международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF), бывший председатель комиссии по этике НОК Анатолий Котов.

По его мнению, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и спонсоры чемпионата в первую очередь должны вспомнить об этических принципах и прийти к такому же мнению.

«Репутация и имидж, а также человеческие жизни стоят дороже тех денег, которые компании-спонсоры потенциально смогут заработать в Минске», — сказал он.

Председатель BSSF трехкратный олимпийский призер Александра Герасименя рассказала, что фонд планирует обратиться к известным хоккеистам мира за поддержкой бойкота ЧМ в Беларуси. «Я уверена, что некоторые из них обязательно откликнутся и присоединятся к нашей акции. Многие откажутся от участия в чемпионате, кто-то выскажет свою позицию открыто в прессе для того, чтобы и другие его поддержали», — сказала она.

По ее мнению, каждый, кто будет принимать участие в минском чемпионате, автоматически «соглашается и с происходящим в стране насилием». «По сути он становится соучастником этого», — заявила Герасименя.

Исполнительный директор BSSF Александр Опейкин отметил, что фонд уже дважды, в ноябре и начале декабря, обращался с этим вопросом к председателю Международной федерации хоккея Рене Фазелю.

«К сожалению, никакого ответа на свои заявления мы пока не получили. Как нам кажется, это нарушает все правила международной коммуникации. Ведь фонд — это структура, которая представляет интересы большой части белорусских спортсменов», — констатировал он.

На вопрос, почему ИИХФ до сих пор не отменяет проведение чемпионата в Минске, Опейкин ответил: «Мы знаем, что у руководства ИИХФ и членов ее совета есть четкое понимание того, что происходит и что чемпионат из Минска переносить надо. Но есть ряд обстоятельств, которые процесс переноса немного усложняют. В частности есть информация, что у Фазеля были переговоры с Россией на предмет проведения чемпионата там».

По его словам, какие-то решения в этом плане, скорее всего, могут быть приняты в середине января, когда станет более или менее ясно, сможет ли принять ЧМ Россия. Что касается Латвии в качестве альтернативной площадки, то там пока нет достаточной инфраструктуры, подчеркнул исполнительный директор фонда.

Со своей стороны фонд подготовил обращение к правительству Финляндии с предложением рассмотреть возможность принять белорусскую часть чемпионата у себя. «Обращение будет отправлено в начале следующей недели. Мы надеемся, что к нему за оставшееся время присоединятся еще какое-то количество людей — спортсменов и политиков», — сказал Котов.

21 ноября вице-президент ИИХФ Калерво Куммола заявил в «Твиттере», что матчи чемпионата мира 2021 года не следует проводить в Минске. «Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 не нужно проводить в Минске. Верю, что так и будет», — написал он.

7 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация ждет решения ИИХФ о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси.

8 декабря стало известно, что Рене Фазель заразился коронавирусом, в связи с чем отложил в визит в Минск и встречу с Александром Лукашенко, планировавшиеся для обсуждения многочисленных вопросов, связанных с чемпионатом мира по хоккею.

Проведение хоккейного чемпионата запланировано в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.