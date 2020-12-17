Санкционный список Евросоюза расширен на 29 фамилий — чиновники, силовики, судьи, бизнесмены
Еще 29 человек вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.
Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, под санкции ЕС подпали:
Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра, на момент выборов 9 августа председатель Мингорисполкома;
Иван Эйсмонт — председатель Белтелерадиокомпании;
Владимир Караник — председатель Гродненского облисполкома;
Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;
Павел Легкий — заместитель министра информации;
Игорь Луцкий — министр информации;
Андрей Швед — генеральный прокурор, на момент выборов 9 августа председатель Госкомитета судебных экспертиз;
Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента;
Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками МВД;
Артем Дунько — старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК;
Олег Корозей — начальник управления профилактики МВД;
Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД;
Александр Турчин — председатель Миноблисполкома;
Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;
Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома;
Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска;
Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД;
Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;
Александр Петраш — судья суда Заводского района Минска;
Андрей Лагунович — судья суда Советского района Гомеля;
Елена Литвина — судья суда Ленинского района Могилева;
Виктория Шабуня — судья суда Центрального района Минска;
Елена Живица — судья суда Октябрьского района Минска;
Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района Минска;
Марина Федорова — судья суда Советского района Минска;
Юлия Густыр — судья суда Центрального района Минска;
Елена Некрасова — судья суда Заводского района Минска;
Александр Шакутин — председатель совета директоров ОАО «Амкодор»;
Николай Воробей — бизнесмен, владелец «Новой нефтяной компании», компании «Интерсервис», совладелец «Бремино групп».
Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов.