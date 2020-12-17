Санкционный список Евросоюза расширен на 29 фамилий — чиновники, силовики, судьи, бизнесмены

Еще 29 человек вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.

Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, под санкции ЕС подпали:

Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра, на момент выборов 9 августа председатель Мингорисполкома;

Иван Эйсмонт — председатель Белтелерадиокомпании;

Владимир Караник — председатель Гродненского облисполкома;

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;

Павел Легкий — заместитель министра информации;

Игорь Луцкий — министр информации;

Андрей Швед — генеральный прокурор, на момент выборов 9 августа председатель Госкомитета судебных экспертиз;

Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента;

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками МВД;

Артем Дунько — старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК;

Олег Корозей — начальник управления профилактики МВД;

Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД;

Александр Турчин — председатель Миноблисполкома;

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;

Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома;

Сергей Калинник — начальник УВД Советского района Минска;

Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД;

Виктор Станиславчик — заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;

Александр Петраш — судья суда Заводского района Минска;

Андрей Лагунович — судья суда Советского района Гомеля;

Елена Литвина — судья суда Ленинского района Могилева;

Виктория Шабуня — судья суда Центрального района Минска;

Елена Живица — судья суда Октябрьского района Минска;

Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района Минска;

Марина Федорова — судья суда Советского района Минска;

Юлия Густыр — судья суда Центрального района Минска;

Елена Некрасова — судья суда Заводского района Минска;

Александр Шакутин — председатель совета директоров ОАО «Амкодор»;

Николай Воробей — бизнесмен, владелец «Новой нефтяной компании», компании «Интерсервис», совладелец «Бремино групп».

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов.