Лукашенко готовит своих чиновников к худшему

Александр Лукашенко 17 декабря принял с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина.

Фото president.gov.by

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, во время встречи были затронуты в основном две темы — экономические показатели региона и ситуация с коронавирусом.

По предварительным данным, сообщил Турчин, за 11 месяцев этого года валовой региональный продукт Минской области составил 99,9%.

«Такая цифра вроде высокая, но обидная: недотянули 0,1% до 100%. Но тем не менее на начало года у нас был 91% ВРП, а сейчас 99,9%, то есть за это время область прибавила. Мы осторожно прогнозируем, что на уровень прошлого года по итогам года должны выйти», — отчитался он.

«Ну, дай бог, — сказал Лукашенко. — Одну десятую процента недотягиваете… Но декабрь еще у нас есть. Вроде бы и неплохо. Но, как экономист, ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что у нас происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть».

Что касается ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Минской области, то есть основания полагать, что регион вышел на плато, сообщил глава облисполкома.

«По нашим оценкам, мы заканчиваем вторую неделю уже, как медики говорят, на плато. Прироста нет. И по пневмониям, и по выявленным заболевшим мы находимся приблизительно на одном уровне: ни роста, ни снижения», — доложил Турчин.

Как сообщалось, ВРП за январь-ноябрь 2020 года снизился в Минске и всех областях, кроме Могилевской. Значительней всего ВРП в январе-ноябре снизился в Витебской области — на 1,8% до 10 млрд 994,3 млн рублей (доля — 8,2% к ВВП) и Минске — на 1,8% до 37 млрд 67 млн рублей (27,7% к ВВП). Далее следуют: Гродненская область — на 0,3% до 10 млрд 899,1 млн рублей (8,1%), Брестская — на 0,3% до 12 млрд 510,4 млн рублей (9,3%), Гомельская — на 0,3% до 13 млрд 748,8 млн рублей (10,3%), Минская область — на 0,1% до 20 млрд 104,3 млн рублей (15%). В Могилевской области ВРП вырос на 0,9% и составил 8 млрд 979,7 млн рублей (доля в ВВП — 6,7%).