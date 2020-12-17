«Дана Холдингс», «Белтехэкспорт», МЗКТ и еще ряд предприятий подпали под санкции Евросоюза

/ Экономика
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Семь юридических лиц Беларуси вошли в санкционный список Евросоюза. Третий пакет санкций в отношении режима Лукашенко был утвержден 17 декабря.

Официальное решение еще не опубликовано. По данным Радыё Свабода, в списке значатся предприятия «Белтехэкспорт», «Дана Холдингс / Дана Астра», Управление делами президента, «Синезис», АГАТ, 140-й ремонтный завод и МЗКТ.

«Белтехэкспорт» занимается экспортом вооружений и продукции двойного назначения.

Компании холдинга «Дана» — одни из крупнейших застройщиков в Минске.

В структуре Управления делами президента десятки компаний, многие из которых заняты в сверхприбыльных отраслях экономики.

ОАО «АГАТ — электромеханический завод» — одно из ведущих предприятий в области разработки специальной техники военного назначения.

140-й ремонтный завод занимается производством бронетехники и ремонтом танков.

IT-компания Synesis — разработчик системы видеоаналитики, в частности — распознавания лиц в онлайн-потоке видеоинформации с уличных камер наблюдения.

Минский завод колесных тягачей — крупнейший на постсоветском пространстве и один из мировых лидеров по производству специальных шасси для ракетных войск.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.
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Тэги: санкции против Беларуси экономические санкции

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