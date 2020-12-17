Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию и рассказали о планах

Валерий и Вероника Цепкало переехали в Ригу, где создают фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

«У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были. А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся», — рассказал Валерий Цепкало в интервью «Настоящему времени» .

Жизнь в Латвии Валерий и Вероника воспринимают как временную и вынужденную меру, стараются помочь беженцам из Беларуси — в Латвии их несколько десятков. Политическое убежище в этой стране супруги не запрашивали.

Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров.

«Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах», — рассказала Вероника Цепкало.