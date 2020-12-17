«Должны за ним присматривать». Путин признал слежку за Навальным

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинение своего оппонента Алексея Навального в неоднократных попытках его убийства с помощью отравляющего вещества «Новичок».

Причастные к покушению на Навального по информации штаба политика. Фото: navalny.com

«На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления и кто его отравил, скажите, пожалуйста?» — спросил корреспондент Life на пресс-конференции.

«Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб, — ответил Путин. — А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца. А так… Жена его обратилась ко мне, я тут же дал команду выпустить на лечение в Германию. В эту же секунду».

Путин предложил политическим оппонентам «руководствоваться не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации, предлагать позитивную повестку дня, для того чтобы решать вопросы, стоящие перед страной».