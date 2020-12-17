Пассажирские перевозки в Минске сокращаются 11 месяцев подряд

В Минске 11 месяцев подряд сокращаются пассажирские перевозки, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В 2019 году перевозки ежемесячно росли, по итогам года было перевезено 808,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в 2018-м. За январь 2020 года к аналогичному прошлогоднему периоду пассажирские перевозки сократились на 3,2% (66,4 млн), за январь—февраль — на 0,2% (134,8 млн). В январе—марте было перевезено 198,4 млн пассажиров (-2,9%). В январе—апреле пассажирские перевозки снизились на 12,6% до 237,5 млн человек. В январе—мае было перевезено 278,9 млн человек (на 17,5% меньше), январе—июне — 322,2 млн (на 19,2% меньше), январе—июле — 367,7 млн (на 19,7% меньше), январе—августе — 417,3 млн (на 19,8% меньше), январе—сентябре — 474,8 млн (на 19,7% меньше), январе—октябре — 530,8 млн (на 20,4% меньше).

В январе—ноябре пассажирские перевозки снизились на 21% до 582,6 млн человек.

За 11 месяцев текущего года автобусные перевозки сократились на 18,7% до 234 млн 711,2 тыс. человек, перевозки электрическим транспортом и метрополитеном — на 22,2% до 346 млн 245,9 тыс.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 57,2% до 1 млн 614,8 тыс.

Эксперты связывают снижение пассажиропотока с тем, что многие работают удаленно в связи с пандемией коронавируса, а также с увеличением количества личного автотранспорта.