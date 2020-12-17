Лукашенко считает приезд спецпосланника папы римского «хорошим знаком»

Визит в Минск спецпосланника папы римского, апостольского нунция в Великобритании и экс-нунция в Беларуси архиепископа Клаудио Гуджеротти является «хорошим знаком», заявил на встрече с представителем Ватикана 17 декабря Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

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Он поблагодарил архиепископа за приезд и заявил: «Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть».

В свою очередь Гуджеротти высказал мнение, что за время его служения в Беларуси в качестве нунция у сторон «получилось многое сделать для развития отношений».

«К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам надо снова в Беларусь возвращаться», — отреагировал на эти слова Лукашенко. Архиепископ на это ответил, что «после Великобритании может быть пенсия».

«Я очень рад, что его святейшество папа Франциск направил вас в Беларусь, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь».

«Я всегда говорил, что нынешний папа Франциск — наш папа римский — это, с моей точки зрения, народный человек. Это меня очень прельщает», — заявил Лукашенко (видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул первого»).

Гуджеротти сообщил, что сегодня вечером папа будет ему звонить. Лукашенко попросил спецпосланника передать папе римскому «самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья».

Лукашенко также выразил готовность принять понтифика на лечение в Беларуси, если он заболеет. «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Архиепископ сказал, что обязательно передаст понтифику эти слова. Он отметил, что глава католического костела «хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать».

Архиепископ Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с июля 2011 по ноябрь 2015 года, а затем служил на такой же должности в Украине. 4 июля 2020 года папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

В прошлый раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября Беларусь посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал, чтобы решить проблему с фактически изгнанным из страны главой католического епископата Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки, заявив, что его паспорт недействительный. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом — различные проявления репрессий со стороны государства.