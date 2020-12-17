Пассажир «Рено» погиб в Воложинском районе из-за пьяного водителя

Вечером 16 декабря в Воложинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, в результате погиб пассажир.

По данным УВД Минского облисполкома, на 17-м км автодороги Воложин — Вишнево — Клим 34 -летний водитель «Рено Меган Сценик», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате 24-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения и госпитализирован.