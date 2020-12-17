К Лукашенко прилетел посланник папы римского Клаудио Гуджеротти

В Минск в качестве специального посланника папы римского Франциска прибыл бывший апостольский нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко «Пул первого».

Сообщается, что 17 декабря архиепископ Гуджеротти встретится с Лукашенко.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с июля 2011 по ноябрь 2015 года, а затем служил на такой же должности в Украине. 4 июля 2020 года папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

В прошлый раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября Беларусь посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал, чтобы решить проблему с фактически изгнанным из страны главой католического епископата Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки, заявив, что его паспорт недействительный. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом — различные проявления репрессий со стороны государства.