Более тысячи грузовиков застряли на границе с Евросоюзом

Наибольшие очереди зафиксированы на белорусско-литовской границе: выезда ожидают более 700 грузовиков. Такая информация размещена на сайте ГПК.

На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» ожидают выезда 150 большегрузов, в «Привалке» — 40, в «Каменном Логе» — 250, в «Беняконях» — 260.

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоят более 180 грузовиков, еще более 220 машин — в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 170 машин, свыше 80 — в «Берестовице», около 100 — в «Козловичах».