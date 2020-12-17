Более тысячи грузовиков застряли на границе с Евросоюзом

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Наибольшие очереди зафиксированы на белорусско-литовской границе: выезда ожидают более 700 грузовиков. Такая информация размещена на сайте ГПК.

На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» ожидают выезда 150 большегрузов, в «Привалке» — 40,  в «Каменном Логе» — 250, в «Беняконях» — 260.

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоят более 180 грузовиков, еще более 220 машин — в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 170 машин, свыше 80 — в «Берестовице», около 100 — в «Козловичах».
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Тэги: Госпогранкомитет грузовики Беларусь-Литва-граница

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