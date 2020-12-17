Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Минска выросла с начала года более чем в полтора раза

Задолженность столичных организаций по кредитам и займам на 1 ноября текущего года составила 23 млрд 750,4 млн рублей — на 27,4% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 4,3% больше по сравнению с показателем на 1 октября 2020 года, свидетельствуют данные главного статистического управления Минска.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 октября составила 208,4 млн рублей. По данным статистики, с начала года она выросла на 54,2%, за сентябрь — на 5,1%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—ноябрь 2020 года выросла на 11,8% до 277,1 млн рублей, за сентябрь уменьшилась на 47,5%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 6,9% (до 5 млрд 472,8 млн), за сентябрь снизилась на 7,7%.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 13,1% и на 1 ноября 2020 года составила 1 млрд 218,8 млн рублей, за сентябрь снизилась на 17,3%.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 года составила 20 млрд 775,7 млн рублей, или на 14,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 3% меньше по сравнению с показателем на 1 октября 2020 года.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 1,7% и на 1 ноября текущего года составила 2 млрд 332,4 млн рублей (за сентябрь снизилась на 20,6%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 10 месяцев текущего года уменьшилась на 5,5% до 543,3 млн рублей. За сентябрь она выросла на 1,6%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 48,3% до 7 млрд 176,1 млн рублей, за сентябрь — на 20,3%.

Дебиторская задолженность на 1 ноября составила 22 млрд 296,4 млн рублей, или на 32,2% больше, чем на 1 января, и на 3,9% больше по сравнению с показателем на 1 октября 2020 года.