Адвокат Илья Салей останется под домашним арестом еще на два месяца

Илья Салей, адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и юрист штаба Виктора Бабарико, останется под домашним арестом еще на два месяца.

Генеральная прокуратура продлила срок его содержания до 16 февраля 2021 года, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.

Илья Салей был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей был одним из участников разговора в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными. Вскоре после этой встречи из заключения вышли несколько ее участников: политолог Юрий Воскресенский, директор IТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, политтехнолог Виталий Шкляров, юрист и медиатор Лилия Власова. 16 октября Салею изменили меру пресечения на домашний арест.