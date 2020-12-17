В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков

По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал.

Вечером 10 августа он приехал в областной центр, где «подыскал исполнителей своего преступного плана — 25-летнего жителя Добруша и 16-летнего гомельчанина».

Молодые люди увидели на проезжей части милицейский автомобиль и условились осуществить задуманное. Как только правоохранители направились к ним, они стали убегать и житель Добруша бросил в сторону сотрудников милиции «коктейль Молотова».

Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.