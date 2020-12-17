Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры
Соединенные Штаты столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой, которая затронула компьютерные сети федерального правительства.
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В заявлении подчеркивается, что этим ведомствам «за последние несколько дней стало известно о масштабной и продолжающейся» кибератаке.
«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула (компьютерные) сети внутри федерального правительства», — отмечается в документе.
Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).
В заявлении ведомств не говорится о предполагаемом источнике кибератаки.