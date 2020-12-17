В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

Продавать вакцины от коронавируса в Евросоюзе разрешат уже через двое суток после их одобрения, заверили в Еврокомиссии.

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Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что это «станет рождественским подарком» для европейцев, передает El Pais .

«Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня», — подчеркнул Схинас.

В ВОЗ заявили, что бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года.