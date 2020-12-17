В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

/ Мир
Просмотров: 1

Продавать вакцины от коронавируса в Евросоюзе разрешат уже через двое суток после их одобрения, заверили в Еврокомиссии.

Фото: POOL

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что это «станет рождественским подарком» для европейцев, передает El Pais.

«Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня», — подчеркнул Схинас.

В ВОЗ заявили, что бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина Персона: Маргаритис Схинас

Другие материалы на эту тему:

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Чем белорусов будут прививать от COVID-19

Чем белорусов будут прививать от COVID-19

Почему без маски? Как будут наказывать нарушителей масочного режима

Почему без маски? Как будут наказывать нарушителей масочного режима

В Гомельской области ввели обязательный масочный режим

В Гомельской области ввели обязательный масочный режим