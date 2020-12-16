В январе—ноябре грузоперевозки в Беларуси снизились на 7,1%

В январе—ноябре 2020 года организации и индивидуальные предприниматели перевезли 366,4 млн тонн грузов — на 7,1% меньше, чем за такой же период 2019 года, следует из данных Белстата.

Грузооборот транспорта составил 112,3 млрд тонно-километров (на 6,2% меньше).

Перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе—ноябре снизились на 14,8% до 114 млн 285,2 тыс. т. Трубопроводным транспортом перемещено грузов на 6,2% меньше (100 млн 933,5 тыс. т), автомобильным — на 1,4% меньше (148 млн 520,4 тыс. т).

Объем перевозок воздушным грузовым транспортом увеличился на 13,8% (28,3 тыс. т), внутренним водным — на 26,8% (2 млн 626,7 тыс. т).

Экономических предпосылок для роста грузоперевозок в Беларуси нет, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук. Об этом он заявил БелаПАН, комментируя ранее данные официальной статистики.

«Грузоперевозки растут тогда, когда есть успешный экспорт, когда есть что возить и кому продавать. Тогда есть конкурентный рынок грузоперевозок национального и международного уровня», — подчеркнул Романчук. Он заметил, что в Беларуси «падает экспорт, оптовый товарооборот, поэтому возить приходится все меньше». «Товары лежат на складах предприятий, экономическая активность находится в зоне стагнации, Беларусь по логистике проигрывает странам Евросоюза и России. Логистика и транспортные перевозки у нас на уровне 30—40-летней давности», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, для развития грузоперевозок необходимо развивать и ответственное хранение, и конкурентные цены, и качество услуг. «Всего этого Беларусь не имеет, поэтому находится даже не в первой сотне стран по уровню логистической инфраструктуры. Отсюда такой результат. Никаких предпосылок для роста нет. Если десятки лет считать, что фактор географического преимущества сам по себе заработает. Сами по себе растут сорняки и лопухи, а логистика сама по себе не построится. Когда доминирует государственный жесткий регуляторный жим, нет полноценного представления, как развивается логистика в современном мире, не используются современные технологии с учетом промышленной революции, получается как с колхозами», — сказал Романчук.