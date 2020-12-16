Столичные власти вновь пытаются выселить протестантскую церковь «Новая жизнь»

Управление принудительного взыскания главного управления юстиции Мингорисполкома вынесло общине христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» очередное предписание о выселении из здания по ул. Ковалева, 72, сообщил БелаПАН администратор церкви Виталий Антончиков.

«Мы получили в понедельник письмо о том, что до 31 декабря нам надо выселиться, иначе 5 января будут принудительно выселять, — сказал он. — Это уже не первое предписание. Всегда, когда мы получаем такие письма, мы усиленно молимся, чтобы Господь защитил нас. Будем молиться, уповать, что Господь не отвернется от нас и в этот раз».

Антончиков напомнил, что руководство церкви неоднократно писало и встречалось с представителями столичных властей, чтобы вопрос с пребыванием «Новой жизни» в здании по ул. Ковалева был решен.

«Ситуация, когда вопрос в подвешенном состоянии, не устраивает ни церковь, ни власти, — отметил он. — Мы большая церковь, которая, на наш взгляд, незаконно и по надуманным причинам была лишена земли и здания покойным [председателем Мингорисполкома Михаилом] Павловым вместо того, чтобы как-то помочь. Пока ситуация не сдвинулась».

На вопрос, намерено ли руководство церкви добиваться новой встречи со столичными властями, чтобы снова попытаться решить вопрос, Антончиков ответил: «Не знаю, мы еще думаем, что делать».

Взыскателем является ЖРЭО Московского района.

16 января 2019 года в Минске состоялось общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части Сухарево. Этот план предусматривает строительство микрорайона и объектов социальной инфраструктуры. На месте дома молитвы «Новой жизни» предполагается возвести школу.

На воскресной проповеди 10 марта пастор Вячеслав Гончаренко среди прочего сказал прихожанам, что у церкви «Новая жизн» будет «новое прекрасное здание». Позднее администратор церкви Виталий Антончиков пояснял БелаПАН, что пастор «настраивал верующих на то, что церкви так или иначе нужен новый дом молитвы — на старом или новом месте».

«Пастор Вячеслав говорил это в таком контексте: мы верим, что наш вопрос все-таки решится скоро. Мы, конечно, хотели бы, чтобы нам выделили это место (нынешний участок по ул. Ковалева. — ред.) для строительства нового храма. В принципе, мы изначально не хотели собираться в коровнике (сейчас церковь расположена в здании разрушенного коровника. — ред.), хотели на этом месте построить красивое здание. Возможно, нам предложат какую-то другую землю. Мы не знаем, как будут развиваться [события], но в любом случае, мы уже просто планируем, что мы будем строить новое здание — красивое и современное. В этом контексте пастор и говорил», — говорил Антончиков.

Выселить церковь «Новая жизнь» из нынешнего здания, которое прихожане построили на свои средства в 1992 году, Мингорисполком пытается уже около 14 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то, что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Тогда властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.